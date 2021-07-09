نشروا هاتف خامنئي للاستفسار.. "هاكرز" يعطلون سكك حديد إيران

تعرضت السكك الحديدية في إيران، الجمعة، لاختراق إلكتروني أدى لتعطل خدمات القطارات.
ونشر المسؤولون عن الهجمات الإلكترونية، رقم الهاتف بالمرشد الإيراني علي خامنئي، باعتباره الرقم الذي يمكن الاتصال به للحصول على معلومات والاستفسار عن العطل.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن "رحلات القطارات إما تأخرت أو ألغيت في الوقت الذي تعطلت فيه خدمات مكاتب التذاكر وموقع خدمة القطارات الوطنية على الإنترنت وخدمات الشحن".
وأضافت أن "حالة غير مسبوقة من الفوضى سادت في محطات القطارات عبر البلاد".
وأشارت الهيئة ووكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، أن "ملحوظة على اللوحات الإلكترونية في المحطات طلبت من الركاب الاتصال برقم يخص في واقع الأمر مكتب خامنئي".
وأضافت وكالة فارس أن "إخطارا آخر على اللوحات كتب فيه تأخير طويل نتيجة هجمات إلكترونية".
ونسبت هيئة الإذاعة في وقت لاحق لمتحدث باسم شركة السكك الحديدية الرسمية، قوله إن "فنيين يفحصون العطل ونفى أن يكون هناك تأخيرات مطولة في الخدمة".
فيما حظي نشر رقم المرشد الإيراني للاستفسار بموجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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