الصين تعزز سيولة الإقراض بـ"تريليون" يوان.. تفاصيل قرار المركزي

خفض بنك الشعب الصيني القدر اللازم الاحتفاظ به نقدًا من قبل البنوك كاحتياطي، وذلك بهدف تعزيز الإقراض في الاقتصاد.

وأعلن البنك المركزي الصيني، تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية الكبرى بهدف زيادة حجم السيولة النقدية المتاحة للإقراض لدى البنوك ودعم النمو الاقتصادي.

وقال بنك الشعب الصيني (المركزي)، الجمعة، إنه سيخفض معدل الاحتياطي الإلزامي بمقدار 0.5 نقطة مئوية على أن يدخل القرار حيز التطبيق اعتبارا من 15 يوليو/تموز الجاري.

وذكر البنك المركزي أن القرار الأخير سيتيح سيولة بقيمة تريليون يوان (154 مليار دولار) للبنوك، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال جوليان إيفانز بريتكارد المحلل الاقتصادي في" كابيتال إيكونوميكس"، إن البنك المركزي الصيني يسعى إلى تشجيع البنوك التجارية على خفض أسعار الفائدة على الإقراض دون أن يغير هو سياسته النقدية الأوسع نطاقا، مثل الضوابط الكمية للائتمان.

يذكر أن البنوك الصينية قدمت قروضا خلال يونيو/حزيران الماضي بقيمة 2.12 تريليون يوان وهو ما يزيد على التوقعات التي كانت 1.8 تريليون يوان، فيما قدمت قروض في مايو/آيار الماضي، بقيمة 1.5 تريليون يوان.

كانت أخر مرة خفض فيها البنك المركزي الصيني، معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية الكبرى في مارس/آذار 2020، أثناء الموجة الأولى من الوباء في عام 2020.

وكانت الحكومة الصينية، تهدف من هذا التخفيض لدعم الاقتصاد بعد حالات الإغلاق التي فرضت لاحتواء تفشي المرض.