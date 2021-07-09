موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. هجرة أموال الصناديق وفيروس أقوي من كورونا

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كشف تقرير لمنظمة أوكسفام، الجمعة، أن عدد الأشخاص الذين يموتون جوعاً تضاعف ست مرات العام الماضي متجاوزاً عدد وفيات كوفيد-19.



تطالب أفريقيا بتخصيص ما لا يقل عن 30 مليار دولار تدفعها الدول الغنية، بغية مساعدة القارة السمراء على تحمل أعباء المناخ وكورونا.

تراجعت جاذبية الذهب بينما تألقت أدوات الدخل الثابت لتجذب أموال صناديق الاستثمار، وفقا لما كشفه بنك أوف أمريكا.

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي سيطرة الدول الأفريقية على إنتاج الذهب عالميا حتى نهاية عام 2020، كما ظلت الصين على القمة.



حثت السلطات الصينية المستثمر "هوي كا يان"، مؤسس مجموعة "إيفرجراند"، على ضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة الديون المتراكمة على المجموعة.

أشاد صندوق النقد الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في قطاع الإسكان، والتي رفعت نسبة التملك وعززت الإقراض والمعروض العقاري.

وافق برلمان الاتحاد الأوروبي، على إنشاء صندوقين ماليين، لتحسين إدارة تدفقات المهاجرين والحدود، وتسهيل اندماج مواطني الدول الخارجية.

كان الجميع في جنوب السودان يحلم بعيد الاستقلال، لكن يبدو حسب الأرقام أن الحلم تحول إلى كابوس في ظل اقتصاد اليأس والفقر المدقع.

وصف البنك المركزي التونسي قرار وكالة فيتش بخفض تصنيف البلاد الائتماني، بأنه "خبر سيء" سببه السياسيين الذي عرقلوا الإصلاح.

تراجعت أسعار الذهب في لبنان، اليوم الجمعة 9 يوليو 2021، فيما تعززت جاذبية الملاذ الآمن للمعدن الأصفر عالميا بفعل مخاوف بشأن سلاسة دلتا.