مسلحون يقتلون 45 شخصا في بلدة غربي نيجيريا

أكد سكان وعامل في مستشفى في شمال غرب نيجيريا، الجمعة، إن مسلحين قتلوا 45 شخصا على الأقل في هجوم على بلدة فارو.
وقال أبوبكر إلياسو وهو ساكن شاهد الهجوم إن "مسلحين اقتحموا على متن أكثر من 100 دراجة نارية بلدة فارو وبدأوا في إطلاق النار على الناس بشكل متقطع نحو الساعة 12 ظهرا".
وقال ساكن آخر يدعى موسى دان أوتا إن المسلحين قتلوا 45 شخصا، في حين قال عامل بمستشفى محلي رفض ذكر اسمه خشية انتقام المسؤولين إن الجثث نقلت إلى المستشفى".
وأضاف العامل "مساء أمس نقل أفراد من قوات الأمن ومن ميليشيا محلية جثث 29 شخصا و11 شخصا آخرين مصابين إلى المستشفى".
وأصبحت عمليات المداهمة والقتل والخطف الجماعي من أجل فدية وخاصة لأطفال المدارس شائعة مع عجز الحكومة النيجيرية وقوات الأمن عن وقف تدهور الأمن والنظام هناك.
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