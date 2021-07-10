بايدن يختار رئيس بلدية لوس انجليس سفيراً أمريكيا لدى الهند

سمّى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، رئيس بلدية لوس أنجلوس، أريك غارسيتي الذي يسطع نجمه داخل الحزب الديمقراطي، سفيراً لدى الهند.

وترأس أريك غارسيتي بلدية ثاني أكبر مدينة أمريكية منذ عام 2013، ولكن اختياره سفيراً ما زال في حاجة إلى مصادقة الكونجرس.



وكان غارسيتي رفض في وقت سابق تولي منصب كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقال غارسيتي، الذي عمل كرئيس مشارك لحملة بايدن وعضو في لجنته المركزية "أبلغتهم (إدارة بايدن) أن مدينتي في حاجة إليّ الآن، أريد أن أكون هنا، وأحتاج إلى أن أكون هنا".

وأضاف العمدة أنه دخل الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة ابنته البالغة من العمر تسع سنوات بفيروس كورونا، على الرغم من أنه قال إنه وزوجته جاءت نتيجة اختبارهما سلبية.