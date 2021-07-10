مقتل شخص في هجوم بمدينة مارسيليا الفرنسية

أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء الجمعة، بأن شخصا قتل بإطلاق نار وأصيب 3 آخرون جراء طعن بسكين بالقرب من روضة أطفال في مدينة مارسيليا

جنوبي فرنسا.

وقالت مصادر لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية إن الحادث وقع في الدائرة الـ 11 بمرسيليا، حيث تم إبلاغ الشرطة بحادث إطلاق نار.



وبعد الوصول إلى المكان عثرت الشرطة على شاب عمره 18 سنة أصيب بطلقات نارية في الصدر وتوفي متأثرا بجروحه، وتقول الشرطة إنه كان متورطا في تهريب المخدرات.

وأصيب 3 أشخاص بالطعن في المنطقة ذاتها من قبل شخص مجهول، ولم يعرف ما إذا كان المهاجم هو نفسه من أطلق النار أم لا.