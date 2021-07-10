زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

وقع زلزال قوته 6.1 درجات، السبت، قبالة الساحل الشرقي لجزيرة سولاويسي الإندونيسية، حسب المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي، أو يُبَلّغ عن وقوع اضرار.



وضرب الزلزال القوي على بُعد 258 كيلومترا شمال شرقي مدينة مانادو الواقعة شمالي الجزيرة، وعلى عمق 68 كيلومترا.

وغالبا ما تشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكوينية.

وفي 26 ديسمبر/كانون الأول 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 9,1 درجات قبالة سواحل سومطرة وأسفر عن تسونامي حصد أرواح 220 ألف شخص في المنطقة برمتها بينهم نحو 170 ألفا في إندونيسيا.

وكانت تلك أسوأ كارثة طبيعية في التاريخ الحديث وأدت إلى ارتفاع قاع المحيط في بعض الأماكن ما يصل إلى 15 مترا.