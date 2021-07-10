الجيش الأفغاني يتصدى لزحف "طالبان".. مقتل 70 مسلحا

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، السبت، مقتل 70 عنصرا من حركة طالبان وجرح 8 آخرين في عمليات تطهير نفذتها قوات الأمن بمساعدة الجيش بولاية قندهار.
وأوضحت الوزارة في بيان لها إلى أن "نفس العمليات شهدت تدمير كمية كبيرة من أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة تابعة للحركة".
وأمس الجمعة، أعلنت حركة طالبان، أنها تسيطر على 85% من أراضي أفغانستان، والسيطرة على معبر "إسلام قلعة" أحد أهم المعابر الحدودية في أفغانستان على الحدود مع إيران.
فيما قالت وزارة الخارجية الروسية إن مسلحي طالبان في أفغانستان يسيطرون على أكثر من ثلثي الحدود مع طاجيكستان، داعية أطراف النزاع في أفغانستان إلى "ضبط النفس".
ويعد منفذ "إسلام قلعة" في إقليم هرات غرب البلاد من أهم المنافذ التجارية بين إيران وأفغانستان وأغلب البضائع يتم تصديرها عبر هذا المعبر الحيوي.
ويواصل مسلحو الحركة هجومهم في جميع أنحاء أفغانستان منذ بدء انسحاب القوات الأجنبية.
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