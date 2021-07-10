ضحايا جدد في صفوف "مينوسما".. البعثة الأممية المنكوبة

جرح 7 جنود من بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) في انفجار لغم يدوي الصنع أثناء مرور آليتهم في منطقة موبتي بوسط البلاد.

وقالت البعثة في تغريدة على موقع تويتر، إنه خلال دورية سقط 7 جرحى في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع أو لغم "بالقرب من ديالو" في منطقة موبتي وسط مالي.



ولم تكشف البعثة جنسية أو جنسيات الجرحى.

وأضافت أن رئيس البعثة القاسم واين "يدين بشدة هذه الأعمال الجبانة التي تهدف إلى تعطيل سير عملياتنا".

والعبوات الناسفة يدوية الصنع هي السلاح المفضل للإرهابيين ضد القوات المالية والفرنسية والدولية، وتؤدي إلى مقتل العديد من المدنيين أيضا.

ومنذ 2012 واندلاع حركات التمرد الاستقلالية والإرهابية في الشمال غرقت مالي في اضطرابات متعددة الأوجه أسفرت عن سقوط آلاف القتلى من المدنيين والمسلحين على الرغم من دعم المجتمع الدولي وتدخل قوات من الأمم المتحدة وأفريقيا وقوات الأمن.

و"بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما) المنتشرة في البلد منذ 2013، هي المهمة التي تكبدت أكبر الخسائر في الأرواح بين بعثات المنظمة الدولية، إذ قتل نحو 150 من عناصرها في أعمال عدائية، حسب إحصاءات الأمم المتحدة.