أسعار العملات في المغرب اليوم السبت 10 يوليو 2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بداية تعاملات اليوم السبت 10 يوليو 2021 في البنوك.

واستقر سعر صرف اليورو عند 10.29 درهم للشراء، و11.96 درهم للبيع، وفق الموقع الرسمي للمركزي المغربي.

أسعار الدولار والجنيه الإسترليني

وتراجع سعر الدولار إلى 8.70 درهم للشراء، و10.11 درهم للبيع، مقابل 8.71 درهم للشراء، و10.13 درهم للبيع، أمس.

كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 11.98 درهما للشراء، و13.92 درهم للبيع، مقابل 12 درهما للشراء، و 13.95 درهم للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وبقي سعر الريال السعودي مقابل الدرهم عند مستوى 2.32 درهم للشراء، و2.70 درهم للبيع.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي لدى المركزي المغربي عند نحو 2.37 درهم للشراء، و2.75 درهم مغربي للبيع.

بينما تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الدرهم المغربي، إلى نحو 28.89 درهم للشراء، و 33.57 درهم للبيع، مقابل نحو 28.94 درهم للشراء، و 33.63 درهم للبيع، أمس.

توقعات النمو وآفاق الاقتصاد

وأبقى بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5%، معتبرا أن آفاق الاقتصاد ما زالت "محاطة بمستوى عال من الشكوك".

وفي بيان عقب اجتماعه للسياسة النقدية للربع الثاني من العام، قال البنك المركزي، إن "انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مضطردة، مدعوما بتخفيف القيود، وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي".

وقال:" الآفاق المستقبلية تظل محاطة بمستوى عال من الشكوك ارتباطا على الخصوص بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس، والتفاوتات بين الدول من حيث وتيرة التلقيح".

وتوقع بنك المغرب أن يسجل اقتصاد المملكة المغربية، " نموا هذا العام بنسبة 5.3% مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6% وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17.6%".