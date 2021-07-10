سيارة مفخخة في مقديشو.. نجاة قائد الشرطة من الاغتيال

أكد مصدر طبي صومالي لـ"دوت الخليج الإخبارية"، سقوط 5 قتلى على الأقل وإصابة 9 بينهم مدنيون وعسكريون خلال محاولة لاغتيال قائد شرطة مقديشو.
ونجا قائد شرطة مقديشو، العقيد فرحان قرولى، من محاولة اغتيال بعد استهداف سيارة مفخخة موكبه وسط مقديشو.
وبحسب إعلام رسمي، وقع الهجوم الإرهابي في مديرية هدن في مقديشو، لكن قرولي نجا من هذه المحاولة.
لكن لا يعرف على وجه الدقة ما إذا كان الهجوم أوقع أضرار بشرية بين فريق تأمين قائد شرطة مقديشو أو المدنيين في الموقع.
وأظهرت صور من موقع الهجوم، حالة من الهلع بين المدنيين، وتناثر بقايا السيارة المفخخة في كل مكان.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن الإذاعة الرسمية اتهمت حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة، بالوقوف وراءه.
ولم تعلق السلطات الأمنية الصومالية على الهجوم حتى الساعة.
وعادة ما تستهدف حركة الشباب المسؤولين الصوماليين والأهداف المدنية بهجمات إرهابية ومحاولات اغتيالات.
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