تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 10 يوليو 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 10 يوليو 2021، في تعاملات هادئة لشركات صرافة.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، 4.17 جنيه للشراء، و 4.196 جنيه للبيع.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية، في البنوك المصرية.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" للأسعار بعدة بنوك مصرية، سجل متوسط سعر العملة السعودية، نحو 4.12 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في بنوك، عودة، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال السعودي، عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

أضخم مجمع للبتروكيماويات في المنطقة

والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بريندان بيكتل، الرئيس التنفيذي لشركة بكتل الأمريكية، لبحث إنشاء مشروع قومي للبتروكيماويات.

وينفذ المشروع بالشراكة بين قطاع البترول المصري و"بكتل"، لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، والذي يعد الأضخم من نوعه في المنطقة بقيمة استثمارية تبلغ نحو 7.5 مليار دولار.

وأشاد بريندان بيكتل، رئيس شركة بكتل، بالرؤية المصرية الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتمامًا بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد، وامتداداً لمشروعات الشركة الناجحة في مصر على مدار خمسين عاما.



أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند 15.64 جنيه، للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر اليورو 18.53 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، 21.53 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي، ثابتا عند 51.87 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.