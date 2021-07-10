تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 10 يوليو 2021

استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 10 يوليو 2021، في تعاملات محدودة بشركات صرافة.

وبلغ متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري 18.53 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.



والجمعة، والسبت، عطلة رسمية، في البنوك المصرية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.46 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء، وبيع اليورو، عند 18.61 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، في بنك الإستثمار العربي.

بينما جاء أقل سعر لبيع العملة الأوروبية، عند نحو 18.57 جنيه في البنك الأهلي اليوناني، وأقل سعر لشراء اليورو، عند نحو 18.39 جنيه في بنك الإسكندرية.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، بلغ اليورو الأوروبي، نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

مليون روسي في الطريق

وتتوقع مصر استقبال نحو مليون سائح روسي بنهاية عام 2021، مع تزايد عدد الزوار من شرق أوروبا إلى منتجعات البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وتعول السياحة في مصر كثيرا على الزوار الروس، خاصة بعد رفع موسكو حظر الرحلات الجوية للخطوط الروسية إلى المنتجعات المصرية.

والخميس، ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرارا صدر في عام 2015 يحظر رحلات الخطوط الجوية الروسية إلى المنتجعات المصرية.

وتوقع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية المصرية، وصول عدد السياح الروس إلى نحو مليون سائح بنهاية 2021، بعد قرار إلغاء حظر الرحلات.

أسعار الدولار والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 15.64 جنيه، للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني عند 21.53 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع، وهي نفس الأيام الماضية.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي 51.87 جنيه للشراء، و 52.33 جنيه للبيع.