تعديل حكومي يطيح بوزيرة خارجية إسبانيا.. والسر زعيم البوليساريو

كشف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، السبت، عن تشكيلة جديدة لحكومته التي تتولى مهامها الإثنين، بحسب قصر المونكلوا.

وعين سانتشيز، خوسيه مانويل ألباريس، وزيرا للخارجية خلفا لأرانشا جونزاليس لايا، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب طريقة تعاملها مع أزمة نشبت مع المغرب بعد موافقتها على علاج إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية بالمغرب في مستشفى بإسبانيا.



وستصبح إيزابيل رودريجيث المتحدثة الجديدة باسم الحكومة ووزيرة الأراضي.

واحتفظت ناديا كالفينو بالحقيبة الاقتصادية، وتولت بالإضافة إلى ذلك منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.

كما احتفظ الأعضاء الخمسة في حزب يونيداس بوديموس (معا نستطيع)، شريك الأقلية في الحكومة الائتلافية، بمناصبهم.

وتعرضت الحكومة الإسبانية لموجة من الانتقادات الحادة التي وجهها إليها خصومها في الحزب الشعبي الإسباني، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، بسبب "تدبيرها السيئ للأزمة مع الرباط".

وتسبب استقبال غالي في حدوث إنقسام حاد داخل مجلس الوزراء الإسباني من شأنه أن يؤثر على جوهر الحقائب الوزارية التي توجد في أيدي الحزب الاشتراكي، خصوصا فيما بين وزارتي الداخلية والخارجية، فيما تشير مصادر إعلامية إسبانية إلى أن الوزارتين كانتا قد تعارضتا منذ البداية حول طريقة دخول وخروج الانفصالي إبراهيم غالي.