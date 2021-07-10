الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في البيضاء

يواصل الجيش اليمني والمقاومة الشعبية عملياتهم العسكرية ضد مليشيا الحوثي في محافظة البيضاء.

وأعلنت المقاومة الشعبية في البيضاء استعادة عدة مواقع عسكرية، منها منطقة لجردي كانت مليشيا الحوثي سيطرة عليها قبل يومين.



وقال متحدث مقاومة آل حميقان عامر الحميقاني إن قوات المقاومة سطرت على مدار يومين متتاليين وبكل شجاعة وبالإمكانيات المحدود ملاحم بطولية وصمدوا بوجه ترسانة من الأسلحة شملت دبابات وعربات وقوة بشرية أكثر من 1500 عنصر تابعين لمليشيا ‎الحوثي الانقلابية.

‏‎وأعلن الجيش عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية بنيران وحدات الجيش والمقاومة في جبهة الزاهر خلال معارك استمرت أكثر من ٥ ساعات.

وتشهد محافظة البيضاء معارك عنيفة منذ أيام بعد تحرير قوات الجيش والمقاومة الشعبية مواقع عديدة بعملية عسكرية مباغتة كبدت المليشيا الحوثية خسائر كبيرة بشرية وفي العتاد العسكري أيضا.

وهبت مجاميع من أبناء القبائل والمناطق المجاورة للبيضاء للمشاركة في قتال المليشيا الحوثية إلى جانب المقاومة الشعبية والجيش في جبهات البيضاء.



وكان طيران التحالف العربي استهدف فجر اليوم بـ4 غارات مواقع وآليات تابعة لمليشيا الحوثي في جبهات الزاهر القريبة من مركز محافظة البيضاء.