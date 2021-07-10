احتجاجات أنصار زوما.. خسائر جسيمة بجنوب أفريقيا

قال متحدث باسم شرطة جنوب أفريقيا، السبت، إن تنظيم أنصار الرئيس السابق جاكوب زوما احتجاجات لأيام تسبب في خسائر مادية جسيمة.

وأضرم آلاف المحتجين النار في عشرات السيارات والشاحنات وغيرها من عناصر البنى التحتية خلال الأيام الثلاثة الماضية في مقاطعة كوازولو ناتال بجاوتينج المركز الاقتصادي بالبلاد، بحسب المتحدث باسم الشرطة جاي نايكر.



وقال نايكر إن "المتظاهرين أغلقوا أيضا الطرق بإطارات سيارات مشتعلة ورشقوا عناصر الأمن بالحجارة".

وتم إغلاق أجزاء من طريق "إن 3 تول روت" الذي يربط شمال البلاد بجنوبها اليوم السبت، وقالت الشرطة، إنه جرى القبض على 27 شخصا على الأقل.

وصدر حكم بحق الرئيس السابق بالسجن 15 شهرا لتحديه أمرا من محكمة بالشهادة في تحقيق بالفساد المالي، لكن زوما نفى ارتكاب أي مخلفات، وبدأ تنفيذ الحكم أمس الأول الخميس.



وشكك زوما مرارا في شرعية اللجنة القضائية الموكلة بالتحقيق، وشدد على أنه يفضل الذهاب إلى السجن بدلا من الظهور هناك.

وقالت الشرطة إنه موجود الآن في مركز "إيستكورت" الإصلاحي في كوازولو ناتال.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية، بعد غد الإثنين، في طلب زوما بإلغاء عقوبة السجن، وهي عملية لم ينص عليها حكم المحكمة العليا.

وقال مزوانيلي ماني المتحدث باسم مؤسسة جاكوب زوما لقناة "ايه ان سي ايه" ومقرها جوهانسبرج، في مقابلة اليوم السبت، إن اندلاع مظاهرات عنيفة هو رد على نظام "ظالم"، مضيفا "أنها نتيجة لحكم باطل بحق رجل في التاسعة والسبعين من العمر بدون منحه الحق في محاكمة نزيهة".