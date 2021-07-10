الحريري يقدم تشكيلة حكومية للرئيس عون الأسبوع المقبل

يقدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، الأسبوع المقبل تشكيلة حكومية إلى الرئيس ميشال عون.

ونقلت قناة الـ"NBN" اللبنانية عن مصادر قولها، إن "سعد الحريري سيقدّم تشكيلة حكومية إلى رئيس البلاد علّها تكون فرصة أخيرة لإنقاذ لبنان".



وفشل لبنان في تأليف حكومة بعد مرور أشهر على تكليف سعد الحريري بتشكيلها، رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد، نتيجة خلافات على الحصص الوزارية بين الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون، اللذين ما زالا يتبادلان الاتهامات بالتعطيل.

المشاحنات السياسية في لبنان وسعي حزب الله للانفراد بالقرار، اللذان أفشلا جهود تشكيل الحكومة ودفعا لبنان إلى حافة الهاوية، دفعا فرنسا إلى التدخل بقوة لمحاولة إيجاد حل، حيث وبخت السفيرة الفرنسية لدى لبنان، آن غريو، مؤخرا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والنخبة السياسية في البلاد.

وقالت غريو ردا على كلمة دياب خلال لقاء بممثلي البعثات الدبلوماسية في السراي الحكومي، الانهيار نتيجة متعمدة لسوء الإدارة والتقاعس منذ سنوات، ليس نتيجة حصار خارجي بل جميعكم تتحملون المسؤولية وكل الطبقة السياسية المتعاقبة منذ سنوات.

ورفضت غريو حديث دياب عن "حصار خارجي على لبنان"، وعددت ما قدمته فرنسا من مساعدات للبنان واللبنانيين حتى من قبل انفجار المرفأ.

ومثل انفجار مرفأ بيروت الكارثي في أغسطس/آب من العام الماضي لحظة انكشاف لعمق الأزمة في بلد ينهار تحت وطأة الأزمة السياسية والاقتصادية.

وأضافت السفيرة "هذا الاجتماع اليوم حزين وفي غير مكانه، لأن فرنسا وعدة دول شريكة ممثلة على هذه الطاولة لم تنتظر هذا النداء لمساعدة لبنان، عام 2020 تم تقديم 100 مليون دولار من المساعدات المباشرة للشعب اللبناني".

وأردفت، "أستطيع القول إننا نعمل مع عدد من الشركاء على تنظيم مؤتمر ثالث لدعم اللبنانيين، لأنه لا يجوز أن يكون الشعب اللبناني رهينة الوضع الحالي".

وتوجهت لدياب، "في هذه الأثناء يمكنكم أنت وكل الوزراء حتى في ظل تصريف الأعمال اتخاذ القرارات اللازمة لتفعيل قرض البنك الدولي".

وعقب انفجار المرفأ الذي أتى على نصف بيروت وقدرت خسائره المباشرة بنحو 15 مليار دولار تقدمت حكومة دياب باستقالتها وكلف سعد الحريري زعيم تيار المستقبل بتشكيل حكومة جديدة، لكنها لا تزال عالقة مع إصرار حلفاء مليشيا حزب الله على المحاصصة.