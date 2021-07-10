نساء بوركينا فاسو ينتفضن: "كفانا دفنا للأولاد والأزواج"

تظاهرت مئات النساء، السبت، في مدينة دوري شمال بوركينا فاسو احتجاجا على الإنفلات الأمني وأعمال العنف التي تعيشها البلاد بشكل شبه يومي.

ورفعت المتظاهرات لافتات كُتب عليها "نرفض الموت بصمت"، و"ضعوا حدا للانفلات الأمني" و"نساء الساحل متعبات من دفن أولادهن وأزواجهن".



وسارت المتظاهرات رافعات المكانس في شوارع مدينة دوري التي تعد أكبر مدن منطقة الساحل، في تحرّك شارك فيه بضعة رجال.

وصرّحت أمينة سيسي المتحدثة باسم الجمعية النسوية في منطقة الساحل الداعية للتظاهرة "بعد أكثر من شهر على مجزرة قرية صلحان، لا تزال الأوضاع الأمنية في منطقتنا غير مطمئنة رغم من خطابات المسؤولين".

وتابعت "نحن نساء منطقة الساحل ضقنا ذرعا: لم نعد نحتمل ولن نقبل أن نتحمّل مزيدا من هذه المآسي والمعاناة التي تطبع بشكل رهيب الحياة اليومية لسكان منطقة الساحل عموما والنساء خصوصا".

وعلى وقع هتافات مؤيدة، شدّدت على أن نساء بوركينا فاسو "يردن التخلّص من الحداد المتجدد والترمّل بسبب المجازر التي ترتكب بحق أزواجهن وأولادهن".

وشاركت السبعينية عيساتا مايغا في التحرّك للتعبير عن "قلقها على مصير منطقة الساحل"، وقالت "بهذا العمر، مشاركتي في المسيرة اليوم تعني أن الوضع "مأزوم"، نطالب الحكومة ببذل كل الجهود لفرض الأمن في منطقة الساحل، نريد السلام والأمن والصحة لا أكثر".

وطالبت الحكومة بـ"اتّخاذ كل التدابير اللازمة لتجنّب تكرار مأساة على غرار تلك التي شهدتها صلحان".

وفي ليل الرابع إلى الخامس من يونيو/ حزيران قُتل 132 شخصا على الأقل وفق الحكومة، و160 وفق مصادر محلية، في هجوم استهدف قرية صلحان القريبة من حدود مالي والنيجر.

وتعد هذه المجزرة أكثر الهجمات دموية منذ بدء الإرهاب في البلاد الذي أوقع منذ العام 2015 أكثر من 1500 قتيل وهجّر مليون شخص.

ونظّمت تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد في الثالث من يوليو/ تموز والرابع منه احتجاجا على المجزرة، بما في ذلك في العاصمة واغادوغو بدعوات من المعارضة والمجتمع المدني.