نتائج أولية تظهر فوز حزب آبي أحمد بالانتخابات الإثيوبية

أظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الإثيوبية اكتساح حزب الازدهار الحاكم الذي يتزعمه رئيبس الوزراء آبي أحمد بعد فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان.

ووفق ما أعلنه مجلس انتخابات الإثيوبي، فقد فاز حزب الازدهار بـ410 من إجمالي 436 مقعدا تم التنافس عليه في الجولة الأولى لاختيار عدد مقاعد الانتخابات في انتظار جولة ثانية من اختيار البرلمان الذي يضم 547 نائبا

وقال مجلس الانتخابات خلال مؤتمر صحفي، إن الأقاليم والمدن التي فاز بها الازدهار الحاكم بالأغلبية، هي العاصمة أديس أبابا، حيث فاز بـ22 مقعدا من أصل 23 بالبرلمان، وفي إقليم أمهرة، حصد 114 مقعدا من أصل 125 جرى التنافس عليها، ويتبقى 13 مقعدا ستجري انتخاباتها في سبتمبر/أيلول.

وتابع، أن حزب الحاكم فاز بـ 6 مقاعد في إقليم عفار من أصل 8، وسيتم إجراء الانتخابات على المعقدين المتبقين في الجولة الثانية.

وأضاف المجلس، أن عددا من الدوائر الانتخابية الإثيوبية ستتم الإعادة فيها، والنتيجة المعلنة لا تشمل إقليمي تجراي، والصومال الإثيوبي.

وشهدت الانتخابات الإثيوبية التي جرت في الـ21 من يونيو/حزيران الماضي تنافس نحو 46 حزبا سياسيا بينها 17 حزبا قوميا 29 حزبا إقليميا و18 حزبا تتنافس في العاصمة أديس أبابا، فيما بلغ عدد المرشحين 9505 بينهم 148 مستقلا في عدد الدوائر التي بلغت 637 دائرة انتخابية.