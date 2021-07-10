أظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الإثيوبية اكتساح حزب الازدهار الحاكم الذي يتزعمه رئيبس الوزراء آبي أحمد بعد فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان.
ووفق ما أعلنه مجلس انتخابات الإثيوبي، فقد فاز حزب الازدهار بـ410 من إجمالي 436 مقعدا تم التنافس عليه في الجولة الأولى لاختيار عدد مقاعد الانتخابات في انتظار جولة ثانية من اختيار البرلمان الذي يضم 547 نائبا
وقال مجلس الانتخابات خلال مؤتمر صحفي، إن الأقاليم والمدن التي فاز بها الازدهار الحاكم بالأغلبية، هي العاصمة أديس أبابا، حيث فاز بـ22 مقعدا من أصل 23 بالبرلمان، وفي إقليم أمهرة، حصد 114 مقعدا من أصل 125 جرى التنافس عليها، ويتبقى 13 مقعدا ستجري انتخاباتها في سبتمبر/أيلول.
وتابع، أن حزب الحاكم فاز بـ 6 مقاعد في إقليم عفار من أصل 8، وسيتم إجراء الانتخابات على المعقدين المتبقين في الجولة الثانية.
وأضاف المجلس، أن عددا من الدوائر الانتخابية الإثيوبية ستتم الإعادة فيها، والنتيجة المعلنة لا تشمل إقليمي تجراي، والصومال الإثيوبي.
وشهدت الانتخابات الإثيوبية التي جرت في الـ21 من يونيو/حزيران الماضي تنافس نحو 46 حزبا سياسيا بينها 17 حزبا قوميا 29 حزبا إقليميا و18 حزبا تتنافس في العاصمة أديس أبابا، فيما بلغ عدد المرشحين 9505 بينهم 148 مستقلا في عدد الدوائر التي بلغت 637 دائرة انتخابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج أولية تظهر فوز حزب آبي أحمد بالانتخابات الإثيوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.