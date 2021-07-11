تلفزيون هولندا تحت التهديد.. إلغاء بث بعد محاولة اغتيال مراسل

ألغى التلفزيون الهولندي، السبت، بثا، بسبب تهديدات، بعد أيام قليلة من محاولة اغتيال مراسل الجريمة الهولندي بيتر آر دي فريس.

وقالت قناة "آر تي إل" إنه تم إخلاء الاستوديو الذي يقع في وسط أمستردام لأسباب أمنية.

وكان دي فريس أصيب بجروح خطيرة إثر إطلاق الرصاص عليه في الشارع خارج الاستوديو، مساء الثلاثاء، الماضي بعد ظهوره في برنامج "آر تي إل بوليفارد" الذي يتم بثه على الهواء.

وقال متحدث باسم بلدية أمستردام إنه تم تلقي تهديدا خطيرا ضد البرنامج.

وذكر وزير العدل فرد جرابرهاوس أنه تم اتخاذ إجراءات "مرئية وغير مرئية أيضا" ردا على ذلك، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وذكرت تقارير إعلامية أن حالة دي فريس ما زالت حرجة. وبعد الهجوم بقليل، تم القبض على رجلين بناء على أقوال شهود عيان وصور التقطتها كاميرات.

ويقال إن رجلا من روتردام هو مطلق النار، وقيل إن بولنديا يعيش في قرية موريك جنوب شرقي هولندا كان قائد سيارة الهروب.

وتم تمديد الحبس الاحتياطي للمتهمين الاثنين، الجمعة، لمدة أسبوعين مبدئيا، فيما لم تذكر الشرطة حتى الآن أي تفاصيل حول خلفية الهجوم أو دوافعه.