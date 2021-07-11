كوريا الشمالية والصين.. تعهد بـ"مواجهة العداء الخارجي"

تعهد زعيمي كوريا الشمالية والصين، السبت، بالتعاون في مواجهة القوى الخارجية المعادية، وتعزيز علاقات البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الأحد، أن "الزعيمين تبادلا رسائل تعهدا فيها بتعزيز التعاون في الذكرى السنوية لمعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين البلدين".

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قوله في رسالة إلى الزعيم الصيني شي جين بينغ، إن "علاقتهما مهمة في مواجهة القوى الخارجية المعادية في حين تعهد شي بدفع التعاون إلى مرحلة جديدة".

وتعد الصين الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية منذ توقيع الدولتين على المعاهدة عام 1961 وأدت العقوبات الدولية المفروضة على برامج بيونج يانج في مجالي الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية إلى زيادة اعتمادها أكثر من أي وقت مضى على بكين في التجارة وغيرها من الدعم.

وأضاف كيم في الرسالة أنه "على الرغم من الوضع الدولي المعقد بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة تزداد قوة الثقة بين الرفاق والصداقة العسكرية بين كوريا والصين يوما بعد يوم".

وأضافت الوكالة أن شي قال في رسالته إنه "يعتزم توفير قدر أكبر من السعادة للبلدين وشعبيهما من خلال تعزيز التواصل مع كيم و "توجيه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بثبات إلى مرحلة جديدة".