غابات روسيا تشتعل.. قتيل و18 مصابا في 316 حريقا

لقي شخص حتفه وأصيب 18 آخرون في حرائق غابات بمنطقة تشيليابينسك الروسية في جبال الأورال.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي"، السبت، نقلا عن السلطات، أن "الحرائق امتدت إلى عدة قرى. ولحق الدمار بعشرات المنازل وتم نقل 180 شخصا إلى ملاذ آمن".
وبحلول المساء، وفقا للأرقام الرسمية، تمت السيطرة على جميع الحرائق التي شبت في مساحة تزيد على 20 هكتارا.
وذكرت السلطات أن إجمالي 316 حريق غابات اندلع في روسيا، وشارك أكثر من 7 آلاف شخص في عمليات إطفاء اليوم السبت.
وتضررت منطقة ياقوتيا السيبيرية بشدة. حيث اشتعلت النيران هناك فيما يقرب من 440 ألف هكتار من الغابات.
وصنفت منظمة جرينبيس البيئية الوضع باعتباره خطير للغاية.
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