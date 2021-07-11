إيرانيون يتظاهرون في ألمانيا لمطالبة أوروبا بالحزم مع نظام طهران

تظاهر مئات الإيرانيين، السبت، في شوارع العاصمة الألمانية برلين، للمطالبة باحترام حقوق الإنسان في بلادهم.

ودعا المتظاهرون كلا من ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني.

كما طالب المتظاهرون بمطالب منها إلغاء عقوبة الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين في إيران.





وكان بعض المتظاهرين وضعوا حبالا بشكل رمزي حول أعناقهم في نسخة طبق الأصل من المشنقة الموضوعة بالقرب من بوابة براندنبورج.

وحمل العديد منهم أعلاما وبالونات بألوان العلم الإيراني، ووجهوا انتقادات صريحة لسياسة إيران النووية.

وقالت الشرطة إن المظاهرة كانت سلمية حتى بعد ظهر اليوم، مشيرة إلى مشاركة المئات فيها، بينما كان المنظمون يتوقعون مشاركة الآلاف من جميع أنحاء ألمانيا.





وتعد هذه المظاهرة جزءا من القمة العالمية المنعقدة على الإنترنت بعنوان: "إيران الحرة 2021".

ويرى المنظمون أن مؤيدين لهذه المظاهرات من 105 دول سيشاركون فيها بالعديد من الأماكن حول العالم وستستمر الفعاليات حتى 12 تموز/ يوليو الجاري.

وتسعى الحركة لمواصلة احتجاجاتها السلمية حتى الرابع عشر من الشهر الجاري في منتزه شريفينبارك بمدينة كيل شمالي ألمانيا.