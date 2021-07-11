تفعيل "صندوق الكرامة".. جشع الإخوان يًغضب التونسيّين

فجّر رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية بتونس، مفاجأة مدوية بطلب تفعيل "صندوق الكرامة" في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة صحية خطرة.

طلبُ عبدالكريم الهاروني في خطاب حماسي، كان مقدمة لخطوة أخرى؛ حيث يدفع الإخوان باتجاه المصادقة على ما يسمى "صندوق الكرامة " في جلسة برلمانية غدا الإثنين، غير مبالين بسقوط عشرات التونسيين هذه الأيام جراء تفشي فيروس كورونا.

ويتيح هذا الصندوق لمريدي حركة النهضة وأتباعها الحصول على مبلغ يساوي قرابة 1 مليار دولار من خزينة الدولة؛ كتعويض على سنوات السجن في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

الاخواني عبد الكريم الهاروني القيادي في حركة النهضة، ألهب حماس أنصاره بالقول إنه من الضروري أن يتمتع أبناء الاخوان بهذا المبلغ قبل موعد 25 يوليو/تموز، مهددا بشكل مبطن رئيس الحكومة هشام المشيشي بسحب الثقة منه إذا لم يستجب للمطلب الاخواني.

ألم وسخرية

هذا الطلب الاخواني الذي لا يتناغم مع ظروف البلاد الصعبة ، يعبر عن "انتهازية " حزب النهضة، وعدم وعيها بوضع خزينة الدولة؛ حسب العديد من المتابعين.

وبين الألم من طرح سياسي كهذا في الوقت الحرج، طغت موجة سخرية طافحة من الجشع الإخواني أطلقه العديد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي.

ووصفت شخصيات سياسية ضغوطات حزب النهضة على حكومة المشيشي للحصول على تعويضات مادية لأنصارها ،"بالخطير واللاأخلاقي".

وكتب كريم عبد السلام الناشط المنشق عن حركة النهضة في تدوينة على فيسبوك: "لقد اجتمع الضبع الرقطاء والضبع الغثراء والضبع المخطط على جيفتنا.. فكلما حاولنا نسيان خياناتكم وطمعكم تخرجون لنا ككوابيس جهنم من أحلامنا، لما لا تموتوا أنبل وأرحم من هذا العهر".

وتابع موجهًا خطابه للإخوان: "سلبتم حياتنا وأحلامنا والآن تسلبون ماء وجوهنا وكرامة نحاول الذود عنها محاولة لتوريث شيء لأبنائنا، ما أصفق وجوهكم وما أهون نفوسكم الخسيسة يموت الشعب لتعيشوا ... يوميا يموت أكثر من 200 مواطن يبحث عن جرعة أوكسجين، لم يجدها في ظل حكومتكم الفاشلة، ويصل عدد للقتلى 16 ألفا سيحاسبكم رب العزة، بي ذنب قتلوا ....؟".

وأردف عبدالسلام: "تخرجون لنا عراة لتتكالبوا على التعويض. تعويض ماذا....؟ عن إفساد الحرث والنسل، عن قتل النفس، عن خيانة الوطن، عن السمسرة مع الفساد عن هتك الدولة عن ترذيل التاريخ".

من جانبه، كتب الروائي التونسي ناجي الخشناوي في تدوينة على صفحته بفيسبوك: "كنت أحسب أن الكلاب والقطط فقط تعوّض جوعها من القمامات.. إلى أن ظهرت تعويضات الإخوان".

حركة الشعب تدين

من جهة أخرى، دانت حركة الشعب ذات التوجهات القومية هذا السلوك الانتهازي النفعي الذي تحاول من خلاله حركة النهضة استغلال الوضع في البلاد من أجل الضغط على رئيس الحكومة وتحقيق مكاسب لأتباعها ومريدها علاوة على استغلال البرلمان لإضفاء شرعية قانونية على هذا الانحراف الخطير.

وطالبت، في بيان لها اطلعت عليه "دوت الخليج الإخبارية"، رئيس الحكومة هشام المشيشي بعدم الخضوع لابتزاز حركة النهضة وتحمل مسؤولياته كرجل دولة، لحمايتها من الاستغلال الحزبي والنفعي والحفاظ على مقدراتها في ظل هذا الوضع الذي يتطلب توفير كل الإمكانيات لحماية أرواح الناس.

وتحث كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية للتصدي لهذا السلوك الأرعن لحركة النهضة التي لا تعنيها الدولة ومصلحتها أمام مصلحة الجماعة، وتهيب بالجميع للعمل المشترك من أجل منع حركة النهضة من استغلال الوضع الحالي للاستفراد بالحكومة ومقدرات ومؤسسات الدولة.