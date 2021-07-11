أسعار الذهب اليوم الأحد 11 يوليو في السودان

استقرت أسعار الذهب في السودان، اليوم الأحد 11 يوليو 2021، في الوقت الذي أنهى فيه المعدن النفيس تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان، مستوى 26174 جنيها (58.16 دولار)، وهو نفس سعر أمس السبت.



وكذلك ظل يتداول جرام الذهب عيار 21 في السودان (الأكثر تداولا بالأسواق)، عند سعر 22903 جنيهات (50.89 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان، عند 19631 جنيها (43.62 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السودان فهي الأخرى شهدت استقرارا، فقد سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 15268 جنيها (33.93 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 13087 جنيها (29.08 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 10 في السودان سجل نحو 10912 جنيها (24.25 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

ظل سعر الأوقية (الأونصة) في السودان، اليوم الأحد، عند مستوى 814 ألفا و6 جنيهات (1809 دولارات).

كما استقر سعر الجنيه الذهب في السودان (8 جرامات من عيار 21)، الأحد، عند مستوى 183 ألفا و221 جنيها (407.16 دولار).

أسعار الذهب عالميا

ارتفع الذهب في ختام التعاملات المتقلبة للأسبوع الماضي، ليتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ تعززت جاذبية الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بفعل مخاوف بشأن سلاسة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وانخفاض في عوائد الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1803.92 دولار للأوقية (الأونصة) ليصعد 0.9% في الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1802.10 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول إن انخفاض عوائد السندات والمخاوف بشأن التأثير المحتمل للسلالة دلتا على النمو العالمي يساعدان الذهب.

ونزلت عوائد الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى قرب أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر بينما ارتفع الدولار الأمريكي 0.1% صوب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.