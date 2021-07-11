بالصور.. جلسة مباحثات تجمع الملك سلمان وسلطان عُمان

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ظهر اليوم الأحد، السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، في مدينة نيوم.

وعقد الملك سلمان وضيفه سلطان عمان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية، وبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

وأعرب العاهل السعودي وسلطان عُمان عن ارتياحهما التام لما تشهده العلاقات بين البلدين من تنسيق مشترك وتفاهم تجاه القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وبعد جلسة المباحثات أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مأدبة غداء تكريماً للسلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق له.





وحضر المباحثات، من الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي.





ومن الجانب العُماني، حضر المأدبة شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيـر المكتب السلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.





وفي وقت سابق اليوم، وصل سلطان عمان هيثم بن طارق، إلى مدينة نيوم شمال غربي السعوديَّة، حيث يبدأ زيارة تستغرق يومين هي الأولى له خارجيا منذ توليه الحكم في 11 يناير/كانون الثاني 2020.

وكان في مقدمة مستقبلي الضيف العٌماني لدى وصوله مطار خليج نيوم، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعددٍ من كبار المسؤولين في المملكة.