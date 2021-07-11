قناة السويس تسجل أعلى عائد سنوي في تاريخها.. 5.84 مليار دولار

حققت قناة السويس أعلى عائد سنوي في تاريخها بنهاية يونيو الماضي بلغ 5.84 مليار دولار مقابل 5.72 مليار دولار عن العام الماضي.

وذلك بنسبة زيادة قدرها 2.2% أي بفارق 124.3 مليون دولار.



وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان صحفي، أن عائدات القناة خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 سجلت نحو 3 مليارات دولار، مقابل 2.76 مليار دولار خلال تلك الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 8.6%.

وقال إن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة نجحت في الحفاظ على معدلات عبور السفن بالقناة وكسب ثقة العملاء.

وتابع ربيع: "ساهمت هذه السياسات خلال أول ستة أشهر من هذا العام في جذب 2519 سفينة، محققة إيرادات قدرها 620.1 مليون دولار".

وأكد أن الحوافز والتخفيضات الممنوحة لعبت دورا بارزا في تحقيق طفرة كبيرة على صعيد زيادة معدلات عبور كل من سفن الغاز الطبيعي المسال وسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الصب الجاف، حيث ارتفعت بنحو 24% و9.7% و27.8% و5% على الترتيب خلال النصف الأول من 2021.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تضع نصب أعينها مواصلة الجهود المبذولة للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة وأداء دورها العالمي، مثمناً جهود كافة العاملين بالهيئة خلال الفترة الماضية للتغلب على التحديات المختلفة.

وأعرب عن أمله في أن تشهد معدلات الأداء بنهاية العام الميلادي الجاري أرقاماً قياسية غير مسبوقة على صعيد أعداد السفن العابرة والحمولات والإيرادات المُحققة.

وقد شهد الأسبوع الماضي، توقيع قناة السويس وملاك سفينة الحاويات "إيفر جيفن" اتفاقية تسوية بشأن التعويضات المترتبة على الأضرار التي لحقت بالقناة، جراء جنوح السفينة البنمية في مارس/ أذار 2021، وتسببها في إغلاق المجرى الملاحي 6 أيام.

وتحركت السفينة، الأربعاء الماضي، في رحلة الإبحار لمغادرة قناة السويس، بعد أزمة دامت أكثر من 100 يوم حيث كانت محتجزة بمنطقة البحيرات المرة بالقناة.