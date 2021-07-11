بينيت يعين حولاتا مستشارا للأمن القومي الإسرائيلي

عين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الدكتور إيال حولاتا مستشارًا للأمن القومي ورئيسًا لهيئة الأمن القومي خلفا لمئير بن شبات.
ويبلغ حولاتا من العمر 45 عامًا، هو متزوج ولديه 3 أطفال، وهو من سكان مدينة كفار سابا.
وحصل حولاتا على درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة تل أبيب ودرجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد؛ كما أنه خريج برنامج "تلبيوت" الخاص بالجيش الإسرائيلي لتدريب الرواد التكنولوجيين في الجامعة العبرية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "شغل حولاتا سابقًا سلسلة من المناصب القيادية رفيعة المستوى في جهاز الموساد، منها رئيس هيئة التخطيط الاستراتيجي والسياسي ورئيس الهيئة التكنولوجية".
وأضاف البيان، "في إطار مناصبه هذه كان الدكتور حولاتا مسؤولاً عن تعزيز العلاقات السياسية الاستراتيجية الحيوية لإسرائيل ولأمنها، وكذلك عن تطوير الأدوات التكنولوجية الضرورية لتلبية احتياجات الجهاز، على نطاق واسع من المجالات".
وأشار بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه "خلال خدمته لدى جهاز الموساد، التي دامت 23 عامًا، فاز الدكتور حولاتا بجائزة أمن إسرائيل".
وتابع: "على ضوء تجربته الممتدة على سنين طويلة، وأدائه وإدراكه الراسخ للتحديات الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل على الصعيد الأمني والسياسي، اختار رئيس الوزراء بينيت لتعيينه بمنصب مستشار الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي".
وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "وبمجرد مصادقة الحكومة على تعيينه، سيتولى الدكتور حولاتا منصبه على أن يمر بعملية تدريب وإرشاد مرتبة من قبل رئيس هيئة الأمن القومي المنتهية ولايته مائير بن شبات".
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