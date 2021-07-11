مصر تطالب بإطلاق مفاوضات سلام شاملة بين إسرائيل والفلسطينيين

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، بضرورة إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني.
وأكد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء نظيره الإسرائيلي يائير لابيد على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل، على ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري توجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأنه من المقرر أيضا أن يعقد الوزير شكري لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسئولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
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