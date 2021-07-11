"ارحل".. شبح "نزار بنات" يلاحق عباس بمظاهرات رام الله

خرج المئات من الفلسطينيين وسط مدينة رام الله الأحد مطالبين برحيل الرئيس محمود عباس احتجاجا على وفاة ناشط خلال عملية اعتقاله مؤخرا.

ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام الفلسطينية ولافتة كتب عليها "ارحل يا عباس احنا بدنا انتخابات" وأوراق صغيرة كتبوا عليها "ارحل".



وردد المشاركون في المظاهرة، خلال سيرهم في بعض شوارع المدينة، ودون سلوك الطريق المؤدي إلى مقر الرئيس الفلسطيني كما جرت العادة، "ارحل ارحل يا عباس.. يسقط يسقط حكم العسكر".

وأثارت وفاة الناشط نزار بنات، المنتقد البارز للرئيس الفلسطيني والحكومة الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل دولية طالبت بالتحقيق في وفاته فضلا عن خروج مظاهرات تطالب برحيل عباس.

وانتهت مظاهرة اليوم، التي تم خلالها تلاوة بيان طالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل "بنات" وإقالة الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية، دون تدخل الأمن الفلسطيني كما حدث في مظاهرات سابقة واكتفى عدد من رجال الشرطة بمتابعة المظاهرة.

وفي مدينة أريحا شارك المئات في مظاهرة دعت لها حركة فتح تأييدا للرئيس عباس حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وأعلام حركة فتح.

كما شارك آلاف في مسيرة أمس نظمتها حركة فتح في رام الله تأييدا لعباس.

واليوم، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى إقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، ومحاصرة تداعيات مقتل الناشط نزار بنات.

الجبهة الشعبية طالبت بـ"تشكيل لجنة وطنية محايدة للتحقيق في الجريمة وإعلان النتائج لجماهير شعبنا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان محاسبة مرتكبيها ومن وجههم وفقًا للنظام والقانون، ويضمن حق الشهيد باعتباره حقا عاما لشعبنا، واعتباره شهيدًا من شهداء الثورة"، حسب تعبير البيان.

ومنذ مقتل "بنات" على أيدي عناصر أمينة فلسطينية بعد قليل من اعتقاله في الخليل، تشهد الضفة الغربية مظاهرات غاضبة قمعتها الأجهزة الأمنية وتخللها مطالبات برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.