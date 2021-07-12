أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

أطلع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، السلطان هيثم بن طارق على المشاريع الكبرى.

جاء ذلك خلال جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.



كما أطلع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، السلطان هيثم بن طارق خلال الجولة بالمعرض بحضور مسؤولين من السعودية وسلطنة عمان، على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.





من جانبه، أشاد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز بزيارة سلطان عمان إلى المملكة، مؤكدا أن هذه الزيارة تدشن مرحلة مهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين، وتأخذ مجالات التعاون بينهما لآفاق أرحب وأشمل.

بدوره، ثمَّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي عالياً الزيارة المهمة التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق إلى السعودية.

وأشار العسومي في بيان اليوم إلى أن المباحثات البنَّاءة التي يجريها السلطان هيثم بن طارق مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان تُرسخ وتؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتفتح آفاقاً واعدة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما في المجالات كافة.

وأكد أن حرص قادة البلدين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما، وتعزيز آلية التنسيق والتشاور المستمر، يصب في صالح خدمة وتعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية على المستويات كافة، خاصة في ضوء ما يتمتع به البلدان من مكانة وثقل كبير، عربياً وإقليمياً ودولياً.

وشدَّد على أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، لاسيما وأنها تأتي في مرحلة دقيقة تمر بها الأمة العربية، وتتطلب استمرار وتكثيف المشاورات السياسية بين قادة الدول العربية، على جميع المستويات الثنائية والجماعية ومتعددة الأطراف.

ونوّه رئيس البرلمان العربي بأن هذه الزيارة الاستثنائية في أهميتها وتوقيتها سيكون لها مردود إيجابي ملحوظ في تنسيق الجهود والمواقف العربية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وبدأ سلطان عُمان اليوم الأحد، زيارة للمملكة العربية السعودية تستغرق يومين.

وعقب وصوله، عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والسلطان هيثم بن طارق، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.