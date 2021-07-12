إسرائيل تُعلن تسهيلات في غزة.. صيد واستيراد وتصدير

أعلنت إسرائيل اليوم الإثنين، أنها ستدخل المزيد من التسهيلات إلى قطاع غزة، بعد الهدوء المستمر منذ أيام، بينها توسيع مساحة الصيد المسموح.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية"، نسخة منه، إن التسهيلات الجديدة، تأتي "في أعقاب الهدوء الأمني السائد في الفترة الأخيرة، وعقب تقييم الوضع الأمني العام، ومصادقة المستوى السياسي".
وتشمل التسهيلات المعلنة من قبل إسرائيل "توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من تسعة إلى 12 ميلًا بحريًا"، وذلك ابتداءً من صباح اليوم الإثنين.
وطبقا لبيان الجيش فسيسمح للقطاع باستيراد بعض المواد من إسرائيل عبر معبر كرم شالوم (كرم أبو سالم)، تشمل المواد الطبية، وأخرى خاصة بالصيد، إضافة إلى مواد خام للصناعة والنسيج.
وستسمح تل أبيب كذلك لغزة بتصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من القطاع إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.
ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن "استمرار الإجراءات المدنية التي صدّق عليها المستوى السياسي مشروطة بالحفاظ على الاستقرار الأمني".
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