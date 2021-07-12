خام مربان يسجل رقما قياسيا في تداولات "إنتركونتننتال" للعقود الآجلة

حققت العقود الآجلة لنفط مربان الخام أعلى مستوى تداول لها يوم 6 يوليو/تموز الجاري بواقع 20124 عقدا، وذلك منذ إطلاقها 29 مارس الماضي.

ووفقا لما أعلنته بورصة نيويورك إنتركونتننتال للعقود الآجلة، وهي إحدى الهيئات الرائدة المقدمة للخدمات والتقنيات والبنية التحتية للسوق، فإنه تم تداول عدد قياسي من العقود الآجلة لنفط مربان الخام في بورصة أبوظبي غنتركونتيننتال للعقود الآجلة يوم 6 يوليو الجاري.



وأطلقت بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة إلى جانب العقود الآجلة لخام مربان، 18 مشتقا من مشتقات التسوية النقدية المرتبطة بمربان وفروق الأسعار بين السلع، مما يوفر للسوق أوسع مجموعة من طرق التداول والتحوط من المخاطر باستخدام عقود خام مربان.

وتم تداول إجمالي 503567 عقدا في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال منذ إطلاقها، بما يوازي نصف مليار برميل من خام مربان. يشمل ذلك 495782 عقدا آجلا لخام مربان و7785 من عقود المشتقات ذات الصلة التي تتم تسويتها نقدا.

ووصلت الفائدة المفتوحة في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال إلى 51068 عقدا، فيما وصل متوسط حجم التداول اليومي لعقود خام مربان الآجلة منذ إطلاقه إلى 6886 عقدا.

وقال جمال ولد هادي رئيس بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال: " إن نمو حجم التداول والفائدة المفتوحة لعقود خام مربان الآجلة يعزز السيولة في بورصة أبوظبي إنتركونتننتال إذ تستخدم البورصة عقود خام مربان الآجلة للتحوط من مخاطر الأسعار والمساهمة في تكوين سعر خام مربان".

وفي يوم 30 يونيو/حزيران 2021 انتهت صلاحية عقود خام مربان الآجلة لشهر أغسطس بتسليم 6923 عقدا، محققة ارتفاعا بواقع 14% بالمقارنة بعدد 6079 عقدا انتهت صلاحيتهم الشهر السابق.

وتضم بورصة أبوظبي إنتركونتننتال 32 عضوا في التداول و23 عضوا للمقاصة العالمية، مدرجين بالكامل في صفحة عضوية البورصة.