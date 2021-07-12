النفط ينخفض بفعل باقة مخاوف عالمية.. البرميل إلى 75.20 دولار

هبطت العقود الآجلة للنفط اليوم الإثنين لمخاوف تباطؤ النمو العالمي، مقابل شح محتمل للإمدادات عقب تعثر محادثات بين المنتجين.
ونزل خام برنت تسليم سبتمبر أيلول 35 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 75.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس آب 74.23 دولار منخفضا 33 سنتا أو 0.4 بالمئة.
مجموعة العشرين تحذر
حذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين يوم السبت من أن انتشار سلالات فيروس كورونا وعدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل يهدد تعافي الاقتصاد العالمي.
وشهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.
وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 187 مليوناً و 642 ألفاً و 740 إصابة، الإثنين.
وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و49 ألفا و 289 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 171 مليونا و597 ألفا و756 حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وقال متعامل في سنغافورة "لم نر التأثير بعد، لكن عند هذا المعدل سيؤثر على الطلب إن آجلا أم عاجلا".
كانت أسعار النفط قد هبطت يوم الثلاثاء الماضي بعدما أخفقت مجموعة أوبك+ في التوصل لاتفاق لزيادة الإنتاج من أغسطس/آب نتيجة رفض الإمارات تمديدا مقترحا لتخفيضات إنتاج أوبك+ لمدة ثمانية أشهر.
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