مصرف الإمارات المركزي يقرر إصدار عملة رقمية.. ضمن خطة 2023

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن استراتيجية 2023- 2026 التي يسعى من خلالها لكي يكون من أفضل 10 مصارف مركزية في العالم.

وطالب المصرف من شركائه تزويده بتوقعاتهم بشأن الاحتياجات المستقبلية من المصرف.

عملة رقمية

تتضمن توجهات استراتيجية المصرف المركزي خلال السنوات المقبلة كما أعلنها اليوم على موقعه الإلكتروني 7 أهداف، منها إصدار عملة رقمية ودعم التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، وذلك من خلال اتباع أحدث التكنولوجيات في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

كما تشمل الاستراتيجية استخدام التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية وأنظمة التأمين، وذلك بالإضافة إلى استخدام بنية تحتية للهوية الرقمية، لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية بشكل أسرع وأفضل.

بنية تحتية سحابية مالية قوية وآمنة

وبالإضافة إلى الهدف المتمثل في تطوير بنية تحتية سحابية مالية قوية وآمنة لخدمات القطاع المالي وقطاع التأمين فإن الاستراتيجية تتضمن دعم الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات ومواصلة تطوير بنية تحتية مالية أكثر ابتكاراً لدعم تنافسية الدولة في هذا المجال.

وحدد المصرف المركزي تاريخ 15 يوليو/تموز الجاري لمشاركة الشركاء في الدراسة التي أطلقها لهذه الغاية تحت عنوان "التوقعات والاحتياجات المستقبلية للشركاء".

يشار إلى أن قيام المصرف المركزي بإطلاق هذه الدراسة يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، بأن تصبح الأفضل عالمياً.