مصر توقع 4 عقود جديدة للتنقيب عن الذهب.. عودة قوية لـ"سينتامين"

وقعت مصر، اليوم الإثنين، 4 عقود جديدة للتنقيب عن الذهب في 15 قطاعا جديدا، مع شركات أجنبية ضمن مزايدة عالمية.

وشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، الإثنين، توقيع 4 عقود جديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في 15 قطاعا جديدا بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركتى سينتامين Centamin الأسترالية وB2 Gold الكندية العالميتين باستثمارات تتعدى 17 مليون دولار.

وقال الملا إن عدد الشركات التي وقعت عقود الجولة الأولى للمزايدة العالمية رقم 1 لسنة 2020 التي طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في نظامها الحديث، ارتفع إلى نحو 10 شركات عالمية ومحلية.

وأشار إلى أنه أصبح إجمالي العقود الموقعة 20 عقداً للبحث في 56 قطاعاً باستثمارات تزيد على 47 مليون دولار.

ودعا الوزير الشركات الفائزة للإسراع بأنشطتها في ظل الزخم الذي توفره الحكومة المصرية للنهوض بقطاع التعدين.

تفاصيل عقود الذهب في مصر

تضمنت العقود الأربعة الموقعة عقداً لشركة B2 Gold الكندية باستثمارات نحو 8 ملايين دولار للبحث في 6 قطاعات، وتوقيع 3 عقود بالأحرف الأولى لشركة سينتامين Centamin الأسترالية باستثمارات 9.1 مليون دولار للبحث في 19 قطاعاً.

وتعلن مصر نتائج الجولة الثانية من مزايدة الذهب والمعادن المصاحبة التي تم إغلاقها نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي عقب الانتهاء من دراسة وتقييم العروض المقدمة بشكل نهائي.

وتنتج مصر نحو 15.8 طن من الذهب سنويا وفق آخر إحصائيات مجلس الذهب العالمي.

وتحتضن مصر نحو 270 موقع ذهب، بينها 120 موقعا ومنجما تم استخراج الذهب منها قديما، وتتوزع إلى 4 قطاعات.