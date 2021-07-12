أسعار الذهب اليوم.. هبوط عالمي أمام الدولار المستقر

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين وتتجه لتسجيل أكبر هبوط في أسبوعين تقريبا مع تراجع جاذبية المعدن جراء انتعاش الدولار والأسهم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1800.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1799.30 دولار للأوقية.

وارتفعت الأسهم الآسيوية بعدما سجلت وول ستريت مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأحد، بينما صعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وكان قد تراجع على مدى الجلستين السابقتين.

وقال محللون إن الذهب قد يلقي دعما من المخاوف المرتبطة بسلالة دلتا التي قد تبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي واستمرار سياسات التيسير النقدي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.89 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلي 2802.68 دولار للأوقية، بينما فقد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1093.58 دولار.

الدولار مستقر

في استقر الدولار مقابل معظم العملات اليوم الإثنين، إذ سيطر الحذر على المستثمرين بفعل مخاوف بشأن الجائحة، فيما ينتظرون أيضا المزيد من المؤشرات على التعافي الاقتصادي العالمي قبل اتخاذ خطواتهم التالية.

في ظل حساسية السوق الشديدة لأي حديث عن تقليص مبكر للتحفيز، ستحظى بيانات التضخم الأمريكية بمتابعة عن كثب غدا الثلاثاء قبل شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يومي الأربعاء والخميس.

وارتفع اليوان الصيني قليلا عند 6.4735 مقابل الدولار، إذ صعدت الأسهم والسندات الصينية.

وفي الساعة 0821 بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار 0.01 بالمئة مقابل سلة من العملات.

واستقر اليورو مقابل الدولار.

في غضون ذلك، بلغ الين الياباني، وهو ملاذ آمن، 110.07 ين للدولار، مقابل أعلى مستوى له في شهر يوم الخميس عند 109.535.

ولم يطرأ تغير يذكر على العملات المشفرة، إذ بلغت بتكوين 34 ألفا و431 دولارا وإثر 2154 دولارا.