انهيار تاريخي لسعر صرف الريال اليمني أمام الدولار

شهد الريال اليمني الساعات الماضية انهيارا قياسيا أمام العملات الأجنبية، في أكبر تراجع للعملة المحلية في تاريخ البلاد.
وقال مصرفيون في تعز وعدن، إن الريال اليمني شهد تراجعا وانهيارا هو الأسوأ في تاريخه.
وأضاف الصرافون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الدولار الواحد تجاوز سعره للمرة الأولى 1000 ريال يمني، في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة.
الصرافة تمتنع عن بيع الدولار
وأفادوا بأن "محلات الصرافة امتنعت عن بيع الدولار للراغبين في الشراء، واكتفت فقط بشراء العملات الأجنبية من الزبائن، بسبب عدم وفرتها".
وتوقعوا استمرار انهيار العملة المحلية، في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية.
يأتي ذلك في الوقت الذي انطلقت فيه حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بانهيار العملة اليمنية.
وتداول ناشطون ومسؤولون وبرلمانيون العديد من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وطالبوا الحكومة بسرعة العمل على حل أزمة انهيار العملة.
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