أسعار العملات الرقمية اليوم.. بيتكوين وراء نكسة يونيو

تباينت أسعار العملات الرقمية "المشفرة" اليوم الإثنين وبلغت قيمتها السوقية 1.41 تريليون دولار، بعد نكسة في يونيو الماضي بقيادة بيتكوين

وبلغ إجمالي حجم سوق العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية 52.79 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 9.17 بالمئة.

وبلغ سعر بيتكون العملة الرقمية الأشهر نحو 34,253.86 دولار.

أسعار العملات الرقمية الاكثر انتشارا

أما عملة إيثريوم ETH (Ethereum) فسجلت 2,147.88 دولار

وهبطت عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 4.13% إلى مستوى 0.2114 دولار.

وتراجعت عملة XPR بنسبة 1.53% لتصل إلى مستوى 0.6216 دولار.

كما هبطت عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 0.69% إلى 132.99 دولار.

وتراجعت عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 2.49% لتسجل نحو 15.22 دولار.

وانخفضت العملة الرقمية تشينلينك Chainlink LINK بنسبة 3.02% لتسجل 17.97دولار.

بينما صعدت عملة بينانس كوين (BNB) Binance Coin بواقع 0.61% لتسجل 314.86 دولار.

نكسة يونيو المشفرة

خلص بحث اليوم الإثنين إلى أن أحجام التداول على منصات العملات المشفرة الرئيسية انخفضت بما يزيد على 40 بالمئة في يونيو/ حزيران في ظل قيود تنظيمية في الصين وكانت قلة التقلبات من العوامل التي أثرت على النشاط.

وأظهرت بيانات مؤسسة كريبتو كومبير البحثية في لندن أن أحجام المعاملات الفورية انخفضت 42.7 بالمئة إلى 2.7 تريليون دولار، مع انخفاض أحجام المشتقات 40.7 بالمئة إلى 3.2 تريليون دولار.

انخفاض بيتكوين

وانخفضت بتكوين، أكبر عملة مشفرة، بأكثر من 6 بالمئة الشهر الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير/ كانون الثاني بعد أن شددت السلطات في الصين القيود على تداول العملة وعمليات التعدين لاستخراجها.

كانت بتكوين قد هوت 35 بالمئة في مايو/أيار في ظل خسائر ناجمة عن تحركات بكين لكبح جماح القطاع سريع النمو. وتميل أحجام تداول العملات المشفرة إلى الارتفاع خلال فترات تقلبات الأسعار الشديدة.

وقالت كريبتو كومبير إن منصة تداول العملات المشفرة الرئيسية بينانس، التي واجهت تدقيقا من جهات تنظيمية في جميع أنحاء العالم، احتفظت بمكانتها كأكبر منصة من حيث حجم المعاملات الفورية.

لكن أحجام التداول على بينانس نزلت 56 بالمئة في يونيو/ حزيران إلى 668 مليار دولار.