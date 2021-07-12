أسعار الذهب اليوم الإثنين 12 يوليو 2021 في المغرب

تراجعت أسعار الذهب في المغرب، اليوم الإثنين 12 يوليو 2021، بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في المغرب، إلى مستوى 518.10 درهم (58.10 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق)، الإثنين، إلى 453.51 درهم (50.87 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 388.58 درهم (43.60 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المغرب، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 302.23 درهم (33.91 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 259.05 درهم (29.07 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سجل سعر الأوقية (الأونصة)، إلى 16.113 ألف درهم (1808 دولار).

وانخفض سعر الجنيه الذهب في المغرب، خلال تعاملات الإثنين، إلى مستوى 3627 درهما (406.93 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وانخفضت أسعار الذهب في تعاملات الإثنين، بالبورصات العالمية، لتتجه لتسجيل أكبر هبوط في أسبوعين تقريبا مع تراجع جاذبية المعدن جراء انتعاش الدولار والأسهم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1800.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:59 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1799.30 دولار للأوقية.

وارتفعت الأسهم الآسيوية بعدما سجلت وول ستريت مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأحد، بينما صعد مؤشر الدولار 0.1%، وكان قد تراجع على مدى الجلستين السابقتين.

وقال محللون، إن الذهب قد يلقى دعما من المخاوف المرتبطة بسلالة دلتا التي قد تبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي واستمرار سياسات التيسير النقدي.