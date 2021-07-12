محمد بن زايد: الإمارات ماضية في البناء والتنمية بثقة نحو المستقبل

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مساء الإثنين في استراحة المرموم بدبي.

وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على موقع تويتر: "التقيت أخي محمد بن راشد في دبي.. ناقشنا إنجازاتنا الوطنية وتطوير الخطط الاستراتيجية الطموحة في التنمية والاقتصاد.. الإمارات بقيادة خليفة ماضية في البناء والتنمية بخطى واثقة وتفاؤل نحو المستقبل بما يرسخ نجاح مسيرتها وتقدمها ويحافظ على مكتسباتها".

وتبادل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الحديث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بخدمة الوطن والمواطن وجهود الدولة لتوفير أفضل مقومات الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في مختلف ربوع الإمارات بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وما يتم تنفيذه في هذا الإطار من مشاريع كبرى تواصل بها الدولة تعزيز تنافسيتها عالميا في شتى المجالات بما يعود بالنفع على المجتمع ويلبي تطلعات أفراده، ويدعم أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مقومات الريادة والتقدم والازدهار لدولة الإمارات وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.





حضر اللقاء، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجموعة طيران الإمارات، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي.

