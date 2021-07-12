موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. حصار واتساب ومفاجأة "يوتيوب"

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. تشهد التجارة التجارة الإلكترونية في أرض الصومال، طفرة كبيرة يدعمها سرعة خدمة الإنترنت التي تقدمها شركات القطاع الخاص. أعلنت "يوتيوب" اليوم الإثنين نيّتها إطلاق خدمتها الجديدة "يوتيوب شورتس" في أكثر من 100 دولة. يواجه تطبيق المراسلات "واتساب" شكوى أوروبية بعد فرضه "بصورة عدوانية" لشروط وخدمات جديدة، ما أثار غضب المدافعين عن حقوق المستهلكين. تسعى شركة مايكروسوفت للاستحواذ على "ريسك آي كيو" المتخصصة بتطوير برامج مكافحة الفيروسات وتأمين شبكات المعلومات مقابل 500 مليون دولار. أعلنت شركة "تيك لاست" عن إطلاق الحاسوب اللوحي M40 Pro الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة، بسعر 300 دولار أمريكي. أعلنت شركة الإلكترونيات اليابانية سوني كورب، اليوم الإثنين، عن إطلاق سماعة طوق الرقبة SRS-NB10 الجديدة. أعلنت شركة فيليبس عن إطلاق الشاشة المنحنية 498P9Z الجديدة، التي تهدف لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

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