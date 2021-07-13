تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021

تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 13 يوليو 2021، في تعاملات محدودة بالبنوك، وشركات صرافة.

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.53جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء، وبيع اليورو، عند 18.61 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، في بنك الإستثمار العربي.

بينما جاء أقل سعر لشراء وبيع العملة الأوروبية، عند نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، في بنك الكويت الوطني.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، بلغ اليورو الأوروبي، نحو 18.49 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

انكماش عجز الميزان التجاري

تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 13.3% على أساس سنوي إلى 3.1 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب بيان الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، فإن العجز التجاري كان قد سجل 3.5 مليار دولار في أبريل/نيسان 2020.

وأوضح جهاز الإحصاء أن الصادرات ارتفعت 47.4% عنها قبل عام إلى 2.84 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 77.2%، والفواكه الطازجة 60.2%، وعجائن، ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12%.

بينما ارتفعت قيمة الواردات 8.1% إلى 5.92 مليار دولار، مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مع صعود واردات سيارات الركوب 58.9%، وخامات الحديد 58.6%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.2%.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.64 جنيه، للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.53 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع، مقابل نحو 52.02 جنيه للشراء، و 52.36 جنيه للبيع.