من أول ضربة.. جوجل تهرول نحو مصالحة الإعلام الفرنسي

لم يصمد كثيرا العملاق الأمريكي "جوجل" أمام غرامات فرنسية ضخمة بشأن الحقوق المجاورة، معلنا الرضوخ عقب القرار بدقائق.. ماذا فعل؟

وباتت وكالة فرانس برس ومجموعة جوجل "قريبتين من الاتفاق" بشأن مسألة الحقوق المجاورة على ما قال، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة الوكالة فابريس فريس والمدير العام لجوجل فرنسا سيبستيان ميسوف في تصريحات مشتركة.



وأوضح فريس "تقدمت المفاوضات مع جوجل بشكل جيد، ونحن قريبون من التوصل إلى اتفاق".

وأضاف "إنجاز هذا الملف سيكون له بعد ملموس على صعيد الجهود المبذولة في فرنسا لفرض بدل مادي على الحقوق المجاورة ويفتح الباب أمام شراكة عالمية ومستدامة مع جوجل".

وأوضح سيبستيان ميسوف من جانبه أن الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه يشمل "ترخيصا عالميا لاستخدام مضامين مختلفة لوكالة فرانس برس في منتجاتنا وخدماتنا، فضلا عن تقديم بدل مادي في إطار الحقوق المجاورة للمنشورات الصحافية لوكالة فرانس برس".

وأضاف "نحن على ثقة بأننا سنتوصل إلى اتفاق سيندرج في إطار التزامنا الطويل الأمد لدى الناشرين ووكالات الأنباء في فرنسا".

وأتى هذا الإعلان فيما فرضت هيئة ضبط المنافسة الفرنسية غرامة قدرها 500 مليون يورو على جوجل، لأنها لم تتفاوض "بحسن نية" مع الناشرين في المجال الصحفي حول تطبيق الحقوق المجاورة.

وكانت وكالة فرانس برس مع تحالف الصحافة الإخبارية العامة الذي يضم صحفا وطنية ومحلية ونقابة المجلات، من ضمن رافعي الشكوى إلى هيئة ضبط المنافسة الفرنسية في نهاية 2019 بتهمة استغلال جوجل لموقعها المهيمن.

وأخذت هذه الأطراف على جوجل استغلالها موقعها المهيمن في سوق محركات البحث، في محاولة لتجنب تطبيق تشريع جديد حول الحقوق المجاورة.

وقالت رئيسة الهيئة إيزابيل دو سيلفا معلنة القرار للصحافة "إنها أعلى غرامة" تفرضها الهيئة حتى الآن لعدم احترام أحد قراراتها.



كذلك، أمرت الهيئة جوجل بـ"تقديم عرض" إلى الناشرين ووكالات الأنباء "لتسديد بدلات للاستخدامات الحالية لمحتوياتهم المحمية"، تحت طائلة فرض تدابير عليها "يمكن أن تصل إلى 900 ألف يورو لكل يوم تأخير".



وعلق متحدث باسم جوجل لوكالة فرانس برس "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا تصرفنا بحسن نية طوال فترة المفاوضات. هذه الغرامة لا تعكس الجهود التي بذلناها، ولا واقع استخدام المحتويات الإخبارية على منصتنا".

وأكد أن "هذا القرار يتعلق بشكل رئيسي بالمفاوضات التي جرت بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2020. ومنذ ذلك الحين، واصلنا العمل مع الناشرين ووكالات الأنباء بحثا عن أرضية توافق".

وفرضت هيئة ضبط المنافسة في أبريل/نيسان 2020 على جوجل الدخول في مفاوضات لمدة ثلاثة أشهر مع ناشري الصحافة ووكالات الأنباء على غرار وكالة فرانس برس، حول الحقوق المجاورة.

غير أن الهيئة تلقت شكوى من ناشري الصحافة وفرانس برس في سبتمبر/أيلول 2020 تتهم جوجل بعدم احترام واجباتها.

وتأخذ الهيئة على جوجل خصوصا أنها حاولت تركيز المفاوضات حول خدمتها الجديدة "جوجل شوكايس"، رافضة "الخوض في نقاش تحديدا" حول الحقوق المجاورة التي أقرت في مذكرة أوروبية في 2019.

وأوضحت دو سيلفا "من جهة أخرى، حصرت جوجل بدون مبرر حقل التفاوض، برفضها ضم محتويات وكالات الصحافة التي تنقلها منشورات (الصور على سبيل المثال) وباستبعادها مجمل الصحافة الإخبارية السياسية والعامة" من المفاوضات.

كذلك، تأخذ الهيئة على جوجل أنها لم تزود الناشرين ووكالات الإعلام "بالمعلومات الضرورية لتقييم شفاف للبدل المالي المترتب".

وذكرت الهيئة أن جوجل اكتفت بنقل عناصر حول "العائدات الإعلانية المباشرة المتأتية" عن خدمة محرك البحث "باستثناء مجمل العائدات لا سيما غير المباشرة المرتبطة باستخدام هذه المحتويات".