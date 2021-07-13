هل تستطيع زيارة ميركل لواشنطن تحسين العلاقات؟

تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس المقبل، مع رابع رئيس أمريكي (جو بايدن) خلال فترة ولايتها التي استمرت 16 عامًا.

وطبقًا لمجلة "ذا ناشيونال إنترست" الأمريكية، سيكون هذا آخر اجتماع مماثل لزعيمة ألمانيا مع اقتراب تنحيها عقب الانتخابات الألمانية المقرر عقدها في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأشارت المجلة إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا تحتاجان بعضهما بعضا لكن أقل مما كانا عليه خلال الحرب الباردة وبطرق مختلفة.

لماذا الآن؟

بحسب المجلة، يعلم الجميع في واشنطن أن ولاية ميركل قاربت على الانتهاء، وسيكون لها تأثير محدود على السياسة الألمانية في أيامها الأخيرة كمستشارة للبلاد.

وهناك مسائل خلافية بين واشنطن وبرلين، هي خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الألماني الروسي، وقد فرضت إدارة بايدن عقوبات على هذا المشروع بالرغم من معارضة الكونجرس، وتردد وزارة الخارجية الخاصة به في رفعها.

وتحتاج الولايات المتحدة إلى ألمانيا في سياساتها طويلة الأمد مع روسيا والصين، وقد وضع بايدن هذه الأولويات الاستراتيجية الأكبر قبل التكتيكية التي تتعارض مع أهدافه الاستراتيجية.

وقد أوضحت ميركل أن "نورد ستريم 2" مضى، ولماذا تتواصل معارضة قطار غادر المحطة، لكنها تعلم أيضًا أن هذا القرار يأتي مع توقعات بإجراءات متبادلة.

وطبقًا للمجلة، تتمثل أولوية بايدن القصف في إصلاح الضرر الذي لحق بالعلاقات عبر الأطلسي، ولا سيما الضرر الذي ألحقته إدارة دونالد ترامب بالعلاقات الألمانية الأمريكية.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمادى لدرجة الإشارة لميركل وألمانيا كخصوم أكثر من كونهما حلفاء، وستخدم هذه الزيارة الغرض الرمزي المتمثل في "عودة أمريكا"، من خلال تسليط الضوء على عودة العلاقات بين ألمانيا وأمريكا، وانتهاء نهج ترامب الذي نفذه سفيره في برلين ريتشارد جرينيل.



إرث ميركل

طبقًا للمجلة، أدارت ميركل حكومات ائتلافية خلال فترة ولايتها، معظمها مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهي زعيمة حذرة وعقلانية، لم يشكلها النظام السياسي الألماني، بل أيضًا تدريبها كعالمة في ألمانيا الشرقية، وجنسها، وديانتها.

وهي ليست أول امرأة تتولى منصب المستشار فحسب، بل أيضًا أول زعيمة بروتستانتية من حزبها الكاثوليكي في معظمه.

وتمكنت ميركل من جمع أوروبا معًا في خضم أزمات بريكست واليورو، عدوان روسيا في أوكرانيا، كما أدارت العلاقات مع واشنطن خلال أربع فترات رئاسية مختلفة.

وتعاملت ميركل مع جاءت به تلك التجارب بتركيز ثابت على التفاوض، وهي استراتيجية استخدمتها بالداخل، ببروكسل في التعامل مع الاتحاد الأوروبي، أو مع واشنطن.