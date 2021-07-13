إكسبو دبي.."هانيويل" العالمية تكشف مزايا الحوسبة الكمية

تسلط شركة "هانيويل" العالمية، الضوء على مزايا الحوسبة الكمية أمام الملايين من زوار جناح أمريكا ضمن فعاليات "إكسبو 2020 دبي".

وتنطلق فعاليات "إكسبو 2020 دبي"، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.

وسيكون عرض شركة "هانيويل" العاملة في قطاع التكنولوجيا، من أبرز أنشطة الجناح الأمريكي الرئيسية في المعرض، حسب وكالة أنباء الإمارات.

ويتناول عرض شركة "هانيويل"، مستقبل التطورات التكنولوجية للولايات المتحدة خلال القرن الحالي، وما بعده حيث أن شركة "هانيويل" هي الراعي الرسمي للجناح الأمريكي الذي تتولى تنظيمه وزارة الخارجية الأمريكية مُمثلة بقنصليتها العامة بدبي.





وقال فيليب فرين، القنصل العام القائم بأعمال المفوض العام لجناح الولايات المتحدة الأمريكية لدى "إكسبو 2020 دبي": لطالما أسهم سعي الولايات المتحدة الأمريكية لتمكين الإبداع والابتكار والفرص في تعزيز مسيرتها نحو الازدهار.

وتابع: يستعرض الجناح الأمريكي في "إكسبو 2020"، أضخم الاختراعات في التاريخ الأمريكي، وأكثرها طموحا، ونحن مسرورون للغاية لعقد شراكة مع "هانيويل"، وإدراج ابتكاراتها المتفردة في مجال الحوسبة الكمية كجزء من أنشطة الجناح.

وتستعرض "هانيويل"، إمكاناتها في مجال الحوسبة الكمية خلال فعاليات المعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط لتتيح فرصة الاطلاع على المزايا الكبيرة لهذه التقنيات، والتي تزخر بالقدرات الكفيلة بحل أضخم التحديات التي تواجه البشرية كالقدرة على اكتشاف الأدوية الجديدة وتطوير العلاجات المبتكرة لمختلف الحالات الطبية.





ومن جانبه قال نورم جيلسدورف نائب الرئيس لشؤون المناطق العالمية عالية النمو لدى "هانيويل": يسرّنا المشاركة في هذه الفعالية البارزة لتسليط الضوء على آخر ابتكاراتنا في مجال الحوسبة الكمية والذي يُشكل قفزة تقنية نوعية كفيلة بإيجاد الكثير من الحلول لهذه التحديات ورسم ملامح مستقبلنا لعقود مقبلة، كما تؤكد على دورنا الكبير في توفير العديد من الابتكارات التي كان لها أثر كبير على العالم لأكثر من قرن كامل من الزمن.

وتابع: وذلك انطلاقا من أول منظم لأفران التسخين، والذي شكل نواة أجهزة تنظيم الحرارة الحديثة في عام 1885، ومرورا بأول طيار آلي للطائرات، ووصولاً إلى ابتكار الباركود المستخدم في مختلف المنتجات حول العالم.

وأضاف: ولا تزال المجتمعات تُواجه العديد من التحديات المعقدة بدءا من الاكتشافات الطبية الضرورية للحفاظ على سلامتنا ووصولاً إلى الاستدامة طويلة الأمد للكوكب الذي نعيش عليه.