أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 في المغرب

ارتفعت أسعار الذهب في المغرب، اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد جرام الذهب عيار 24 في المغرب إلى 521.77 درهم (58.32 دولار).

وصعد جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى 456.56 درهم (51.03 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 391.34 درهم (43.74 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المغرب، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 304.37 درهم (34.02 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 260.89 درهم (29.16 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وزاد سعر الأوقية (الأونصة)، إلى 16.227 ألف درهم (1814 دولار).

وانخفض سعر الجنيه الذهب في المغرب، إلى 3653 درهما (408.26 دولار).

أسعار الذهب عالميا

استقرت أسعار الذهب داخل نطاق ضيق، في تعاملات الثلاثاء بالبورصات العالمية، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية التي قد تلقي مزيدا من الضوء على التسلسل الزمني لتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1808.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:19 بتوقيت جرينتش.

بينما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1809.10 دولار.

فيما استقر مؤشر الدولار إلى حد بعيد أمام منافسيه.