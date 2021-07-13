بشراكة صينية.. فولكسفاجن تتغلب على أزمة "خلايا البطاريات"

تعتزم مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات بالتعاون مع شريك صيني بناء مصنع لخلايا بطاريات السيارات الكهربائية، في ألمانيا.

والمصنع المقرر في مدينة زالتسجيتر الواقعة وسط ألمانيا، وهو ثاني مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في ألمانيا .

وقالت فولكسفاجن، من المنتظر أن تشارك شركة تصنيع الخلايا الصينية" Gotion High-Tech " كـ "شريك تكنولوجي" في المصنع الذي يعمل حتى الآن كمصنع محركات.

وأوضحت فولكسفاجن، أن الجانبين أبرما اتفاقا بخصوص مصنع زالتسجيتر .

ولفتت إلى أنها تسعى إلى بدء الإنتاج في المصنع في عام 2025، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.



يذكر أن فولكسفاجن، لديها خط تجريبي في مصنع زالتسجيتر لإنتاج خلايا البطاريات التي يندر وجودها في أغلب الأحيان وذلك بغرض تحقيق الاستقلالية عن الموردين الخارجيين.

في الوقت نفسه ،يسعى أكبر مصنع لشركة "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات في مدينة "فولفسبورج" الألمانية لتلبية الطلب القوي على نموذج "جولف 8"، بسبب نقص في خلايا البطاريات لنسخ الهجين ومكونات أشباه الموصلات.

وقال بيرند أوستيرلوه الذي يمثل العمال بهيئة الإشراف بالمجموعة فيما يتعلق بمشاكل فولكسفاجن: "ليس لدينا خلايا بطاريات كافية للتمكن من التعامل مع جميع الطلبات بسرعة"، مضيفا أنه حتى لو توفرت رقائق أجهزة التحكم الإلكترونية، فلن يتم التمكن من تصنيع جميع السيارات.

وبسبب نقص أشباه الموصلات، اضطرت شركة فولكسفاجن إلى تقليص العمل في العديد من المصانع في الأسابيع القليلة الماضية.

وأعلنت شركة صناعة السيارات أنها تريد فتح قنوات إمداد جديدة لتأمين احتياجاتها.