إصابة حارس أمن إسرائيلي بإطلاق نار شمالي القدس

أصيب حارس أمن إسرائيلي بجروح طفيفة بعد إطلاق النار عليه، مساء الثلاثاء، في حاجز عسكري شمالي مدينة القدس.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية"، إن مسلحا أطلق عدة رصاصات من سيارة على عدد من حراس الأمن الإسرائيليين في حاجز قلنديا العسكري، شمالي مدينة القدس.
وأضافت الشرطة أن القوات العاملة في الموقع ردت بإطلاق النار، فيما أصيب حارس أمني بجروح طفيفة".
وتابع البيان قائلا: "هربت السيارة باتجاه القدس، وتقوم قوات حرس الحدود والشرطة بالبحث عنها".
ويفصل حاجز قلنديا العسكري ما بين مدينتي القدس ورام الله.
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