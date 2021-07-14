انتصارات جديدة للجيش اليمني غرب مأرب

أعلن الجيش اليمني تحرير مواقع جديدة كانت تحت سيطرة المليشيات الحوثية غرب محافظة مأرب ِ

وقال الجيش اليمني، في بيان، إنه استعاد مواقع جديدة في جبهة المشجح غرب مأرب بعملية عسكرية نفذها الثلاثاء بإسناد من المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، .



وشنت وحدات من قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية هجوماً نوعياً على مواقع تتمركز فيها المليشيات الحوثية بجبهة المشجح وأنجزت القوات المهاجمة تحرير عدد من المواقع وألحقت بالحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



واستهدف ‏طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بعدّة غارات تعزيزات وتجمعات للمليشيات في مواقع متفرقة على امتداد مسرح العمليات القتالية غرب مأرب، ومنها تدمير سلاح مدفعية وعيار و3 أطقم قتالية.



كما أعلن الجيش اليمني، في بيانه الذي نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عن تصديه لهجمات انتحارية للمليشيات الحوثية في جبهتي الكسارة وصرواح، وتكبيد المليشيات خسائر كبيره .

وشهدت جبهات محافظة مأرب معارك عنيفة خلال الساعات الماضية حيث فشلت مليشيات الحوثي في تحقيق أي اختراق عسكري على امتداد مسرح العمليات في المحافظة .